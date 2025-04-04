Мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил о планах вернуть киоски в подземный переход у ГПНТБ

Мэр Новосибирска анонсировал возвращение киосков в подземный переход у ГПНТБ после ремонта.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о планах восстановить торговые киоски в подземном переходе на площади Пименова после его капитального ремонта.

Ранее, осенью 2024 года, решено было демонтировать киоски из-за ненормативного состояния перехода. В сентябре арендаторы покинули объект, а в октябре вывезли все торговое оборудование.

По словам мэра, проект восстановления перехода уже в процессе, однако сроки зависят от передачи полномочий от компании «МетроМир». Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.

«В будущем мы вернем в переход торговые точки, потому что это и безопасность, и комфорт, и удобство для горожан. Но прежде чем туда бизнес запускать, надо привести переход в нормативное состояние, то есть отремонтировать, сделать так, чтобы он функционировал долгие годы. После этого пригласим бизнес», – прокомментировал Максим Кудрявцев.

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