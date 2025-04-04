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афиша общество

В Новосибирске открылась выставка, посвящённая 100-летию Татьяны Троицкой

Кадры из видео Краеведческого музея

В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Татьяны Троицкой, основателя новосибирской археологической школы. На счету ученой около 300 научных и учебно-методических работ.

Выставка под названием «Путь археолога. К 100-летию Татьяны Николаевны Троицкой» стала частью программы «Четверги в музее». Она познакомит посетителей с жизненным путем Троицкой, которая более 70 лет посвятила археологии и 50 лет преподавала в Новосибирском государственном педагогическом университете.

На экспозиции представлены научные работы Троицкой, её находки из археологических раскопок, фотографии с полевых исследований и многое другое, сообщили в музее.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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