Денис Бортников: оборотное кредитование посевной планируется на уровне прошлого года

Кредитный портфель ВТБ в сфере среднего и малого бизнеса в агропромышленном секторе по итогам 2024 года достиг 499 млрд рублей. За год он увеличился на 10%. 40% портфеля занимают кредиты, выданные по льготной программе Министерства сельского хозяйства России. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников во время запуска проекта Бизнес Баттл в Ставрополе.

Аграрии обращаются за финансированием на льготных условиях для реализации инвестиционных проектов в 3,6 раза чаще, чем для пополнения оборотных средств. В топ регионов, где реализуется программа поддержки АПК, входят Липецкая, Псковская, Воронежская, Новосибирская области и Ставропольский край. На эти 5 регионов приходится половина кредитного портфеля банка по программе.

«Инвестиционные проекты в агропромышленном секторе имеют более длительный период окупаемости, чем в других отраслях экономики, а эффективность бизнеса зависит от множества факторов, в том числе природных. Поэтому для предприятий агросектора важна доступность финансирования на льготных условиях. Поддержка предприятий АПК – один из ключевых приоритетов в работе, оборотное кредитование посевной в этом году планируется на уровне 2024 г. Банк занимает более 15% рынка по льготному финансированию аграриев и продолжит как участие в льготных программах Правительства РФ, так и предоставление финансирования по собственным программам», – рассказал Денис Бортников.

Объем выдачи по итогам 2024 года в АПК достиг 141 млрд рублей. Из них 108 млрд рублей – на проекты по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства, 26 млрд рублей – на переработку и производство продукции мясного и молочного КРС и 7 млрд рублей – для малых форм хозяйствования.