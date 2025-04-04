После гибели ребенка в ДТП жители Бердска требуют светофор: петицию подписали больше тысячи горожан

Жители Бердска Новосибирской области требуют светофор после случившейся трагедии.

ДТП на пешеходном переходе

1 апреля 2025 года на улице Рогачёва в Бердске Новосибирской области произошло смертельное ДТП — 72-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ребенок скончался на месте от полученных травм.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали водителя. Позже к месту трагедии приехали родители мальчика. Очевидцы рассказали, что мать погибшего ребенка не могла сдержать слёз и находилась в состоянии шока.

Избрание меры пресечения

3 апреля состоялся суд: обвиняемый – пенсионер, военнообязанный резервист Владимир Романов – признал свою вину и попросил прощения у семьи погибшего мальчика. Он также попросил не заключать его в СИЗО, ссылаясь на состояние здоровья своей жены. Однако семья погибшего ребенка настаивала на его аресте.

Тем не менее, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 июня 2025 года.

Жители Бердска потребовали светофор после трагедии

После случившегося местные жители создали петицию с требованием оборудовать перекресток светофором, собрав за сутки около 2,5 тысяч подписей.

Как удалось выяснить порталу «Прецедент», горожане добивались установки светофора еще с 2021 года, но за это время власти лишь нанесли дорожную разметку. В администрации Бердска также пояснили, что бюджетом 2025 года предусмотрен лишь один новый светофор, но его планируют установить в другом месте.

Чиновники также отметили, что сложность установки светофора на перекрестке Рогачёва – Красноармейская связана с наличием подземных коммуникаций и разделением участка между двумя округами.

«В ходе проведения комиссии определили самый интенсивный участок движения ул. Боровая-Рогачева, там проходит маршрут общественного транспорта и более интенсивный поток пешеходов. При поступлении дополнительного финансировании возможно обустройство светофора на перекрестке ул. Рогачева-Красноармейская. Однако в связи со стесненными условиями участка дороги и наличии многих коммуникаций (ливневая канализация, газопроводные сети, водопроводная сеть и канализационная сеть) техническая возможность установки светофора будет определена после начала проектирования соответствующими специалистами», — сообщили в администрации Бердска на запрос портала «Прецедент».

Тем временем жители Бердска продолжают настаивать на необходимости срочных мер, чтобы предотвратить новые трагедии.