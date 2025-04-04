«Ты меня бьёшь этой обувью». Жительница Новосибирска после смерти матери обвинила отчима в избиении

22-летняя жительница Новосибирска обвиняет своего отчима Сергея Вакуленко в избиении. Она уверяет, что инцидент случился в 2024 году спустя несколько месяцев после смерти матери девушки. Мужчина считает, что падчерица сделала это из-за квартиры, которая осталась в наследство. В ситуации разбирался корреспондент Сиб.фм.

Что произошло в тот день?

9 апреля 2024 года Сергей Вакуленко пришел в квартиру на улице Сотникова, чтобы забрать солнечные очки. Квартира была на сигнализации, и мужчина думал, что в ней никого нет. Об этом он заявил на заседании 3 апреля в Судебном участке № 5 Кировского района.

Однако, когда он открыл дверь, оказалось, что там находится его падчерица Валерия. Сергей начал искать свои очки и заметил в коридоре старые изношенные кроссовки. Он поинтересовался, чьи они, не задавая прямого вопроса.

По версии Сергея, Валерия начала кричать:

«Ты меня бьешь этой обувью!»

По словам Сергея, он уехал из квартиры, чтобы избежать дальнейших конфликтов с Валерией.

«Я специально уехал, чтобы не встречаться с ней и не провоцировать конфликт. Всё происходящее выглядит как провокация», — добавил он.

Позже Валерия подала заявление в полицию, утверждая, что её избил отчим. После этого дело было передано в суд, и теперь рассматривается административное разбирательство по обвинению в побоях.

Сергей: «Это всё из-за имущества»

Сергей Вакуленко уверяет, что обвинения его падчерицы связаны с имущественными спорами.

«В моей семье никогда не было такого слова, как падчерица. Она называла меня папой, и я воспитывал её с восьми лет. Всё изменилось после смерти жены в сентябре 2023 года. Мы столкнулись с финансовыми трудностями, и в этот момент начались конфликты, в том числе и с Валерией», — отметил Сергей в разговоре с корреспондентом.

Это часть одного большого конфликта

Вся ситуация вокруг обвинений в побоях стала частью более сложного конфликта, который длится уже год.

Жена Сергея скончалась осенью 2023 года. В начале 2024 года Сергей забрал своего сына Андрея у матери жены (бабушки Валерии) к себе. Это привело к судебным разбирательствам с родственниками, которые требовали регулярных встреч с ребенком. Хотя по заключению экспертов, мальчик не хотел общаться с бабушкой и тетей, суд вынес решение в их пользу.

«Судья не отличает родителей от бабушек. Мне кажется, что она не понимает разницу между тем, кто является близким родственником, а кто нет. Все требования были сверх того, что заявлялось, и я считаю решение незаконным», — прокомментировал правозащитник Сергея.

Сергей подал апелляционную жалобу на решение суда. Ранее Сиб.фм подробно писал об этом деле.

Что говорит падчерица?

Валерия, в свою очередь, утверждает, что её отчим вёл себя агрессивно.

На заседании показывали видео с камер видеонаблюдения в подъезде. На них была видна тень Сергея – он сделал замах и это видно на видео, утверждает сторона Валерии.

Судебный процесс по делу о побоях продолжается. В ближайшее время будут рассмотрены новые доказательства, и, возможно, дело примет новый поворот.