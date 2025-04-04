Благовещение-2025: что категорически нельзя делать и как привлечь удачу

7 апреля пройдет один из главных православных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Еще с древних времен этот день считался переломным моментом, когда весна окончательно побеждает зиму, а сама земля получает благословение на будущий урожай.

Традиционно Благовещение связано с женской энергетикой — в этот день девушки и женщины обращаются к Богородице с молитвами о замужестве, семейном благополучии и здоровье детей.

Несмотря на то, что праздник выпадает на Великий пост, на столе могут появиться рыба, масло и немного вина. Однако мясо и молочные продукты по-прежнему под запретом.

Приметы на Благовещение:

- выполнять физическую работу и заниматься хозяйством;

- стричься, шить, вязать и готовить до вечера;

- ссориться, злословить и давать деньги в долг;

- заключать церковные браки (по канонам это время поста).

Также считается, что именно в этот день особенно сильны молитвы и желания, загаданные с чистым сердцем. Благовещение — это не просто дата в календаре, а день тишины, молитвы и надежды.