Благовещение-2025: что категорически нельзя делать и как привлечь удачу

7 апреля пройдет один из главных православных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Еще с древних времен этот день считался переломным моментом, когда весна окончательно побеждает зиму, а сама земля получает благословение на будущий урожай.
Традиционно Благовещение связано с женской энергетикой — в этот день девушки и женщины обращаются к Богородице с молитвами о замужестве, семейном благополучии и здоровье детей.
Несмотря на то, что праздник выпадает на Великий пост, на столе могут появиться рыба, масло и немного вина. Однако мясо и молочные продукты по-прежнему под запретом.
Приметы на Благовещение:
- выполнять физическую работу и заниматься хозяйством;
- стричься, шить, вязать и готовить до вечера;
- ссориться, злословить и давать деньги в долг;
- заключать церковные браки (по канонам это время поста).
Также считается, что именно в этот день особенно сильны молитвы и желания, загаданные с чистым сердцем. Благовещение — это не просто дата в календаре, а день тишины, молитвы и надежды.