В Новосибирске пожар уничтожил два дачных дома и хозяйственные постройки

В Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар на территории садового товарищества «Печатник», сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации спасателей, огонь охватил два дачных дома и хозяйственные постройки. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание в течение 30 минут, не позволив пламени распространиться на соседние здания. После этого они ещё около полутора часов проливали сгоревшие конструкции водой, чтобы исключить риск повторного возгорания.

Площадь пожара составила 76,5 квадратных метра. Для его ликвидации были задействованы 12 человек и три единицы техники.

В региональном управлении МЧС уточнили, что за прошедшие сутки в Новосибирской области было потушено 17 пожаров. Спасатели напоминают владельцам дачных участков о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности: регулярно проверять электропроводку и отопительные приборы, избегать перегрузки сети и устанавливать пожарные извещатели, которые своевременно реагируют на задымление и предупреждают об опасности.

Напомним, в Новосибирске подготовили 4,5 тыс. человек для тушения лесных пожаров.