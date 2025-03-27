Ел пиццу в центре и ужинал с Назарбаевым. За 25 лет у власти Владимир Путин 8 раз приезжал в Новосибирск – архивные фото президента

25 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимир Путин впервые был избран президентом России. С тех пор он неоднократно посещал Новосибирск — крупнейший город за Уралом, научный и промышленный центр страны. За четверть века глава государства побывал здесь восемь раз. В материале Сиб.фм вспоминаем его визиты, яркие эпизоды и значимые события.

2000: первая встреча с городом и пицца в центре

Первый визит Путина в Новосибирск состоялся в 2000 году. Вместе с тогдашним полпредом Леонидом Драчевским он зашел в пиццерию «Патио Пицца» в центре города. Эта встреча, хоть и неофициальная, запомнилась многим: тогда еще новый президент неожиданно для публики выбрал простой и демократичный формат общения.

Фото: СО РАН

2001: президентский поезд и особые машинисты

Второй приезд произошел 17 февраля 2001 года. Президентский поезд № 101 прибыл на станцию Новосибирск-Главный. Подготовка к визиту была серьезной — машинисты, которым доверили вести состав, прошли строгий отбор.

Фото: СО РАН

2005: оперный театр и подарок от президента

В 2005 году Владимир Путин посетил Новосибирский театр оперы и балета после реконструкции. Президент привез в подарок уникальную старинную гравюру с изображением Москвы. Этот жест подчеркнул значимость сибирской культуры для страны.

Фото: кремлин.ру

2007: ужин с Назарбаевым

В 2007 году в ресторане La Maison Путин встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. За ужином, длившимся чуть больше часа, лидеры обсудили вопросы сотрудничества и заказали утку в вине с фруктами.

Фото: кремлин.ру

2008: новый мост на Северном объезде

В октябре 2008 года президент открыл новый мост через Обь на Северном объезде. Этот объект значительно разгрузил транспортные потоки и улучшил связь между районами города.

Фото: кремлин.ру

2014: Бугринский мост – ключевой проект десятилетия

Шестой визит состоялся в 2014 году, когда Путин прибыл на церемонию открытия Бугринского моста. Строительство этого масштабного объекта заняло четыре года и стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе.

Фото: правительство НСО

2018: День науки и встреча со студентами

В феврале 2018 года президент приехал в Новосибирск на День науки. Он пообщался со студентами местных вузов, обсудил развитие образования и науки в стране.

Фото: правительство НСО

2018: второй визит за год

В августе 2018 года Путин снова посетил город в рамках форума «Технопром-2018». Также он заехал в школу № 2 в городе Обь, где пообщался с учениками и педагогами.

Фото: кремлин.ру

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