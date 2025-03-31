ДТП на Первомайке и правила для электросамокатов: главные новости Новосибирской области за 31 марта

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 31 марта.

Сегодня утром, 31 марта, на улице Баганская в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП. По данным пресс-службы Госавтоинспекции по Новосибирской области, водитель Honda Insight не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Vista и Honda Freed.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление, регулирующее использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Документ был подписан 31 марта 2025 года. Об этом градоначальник сообщил в своём телеграм-канале.

28 марта 2025 года Октябрьский районный суд города Новосибирска вынес приговор Елене Наумовой, бывшей управляющей пансионатом для престарелых сети «Рэмили».

В реанимации скончался еще один участник смертельной аварии на Красном проспекте в Новосибирске. Подозреваемый виновник происшествия арестован и отправлен в СИЗО.