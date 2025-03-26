Новосибирский депутат Антонов раскритиковал публичный намаз мусульман в православном храме

Жительница Вологды недавно сняла на видео, как мусульманин совершает намаз в православном храме святого Николая Чудотворца, что вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов считает, что религиозные обряды не должны нарушать покой тех, кто в них не участвует.

По словам Антонова, он придерживается уважительного отношения ко всем религиям и традициям, однако не стоит переходить границы дозволенного.

«Мы не приходим в мечеть и не ставим свечки, и так же, как нельзя молиться в мечетях, не следует совершать намаз в церквях. Это смешение жанров, которое может привести к недопониманиям и конфликтам. Лучше, когда люди практикуют свою веру в местах, специально предназначенных для этого», — отметил депутат.

Антонов подчеркнул, что такие действия могут быть из лучших побуждений, но они всё же вызывают вопросы. Тем более если намаз в православном храме — демонстрация религиозности. По его словам, обряды в общественных местах нужно соблюдать с учетом интересов других людей.

Также депутат затронул и тему ношения никаба в общественных местах. Он заявил, что этот элемент одежды может создавать проблемы с идентификацией личности.

«Если использование никаба вызывает угрозу общественной безопасности, то оно должно быть ограничено», — добавил он.

Ростислав Антонов отметил важность сохранения культурных и цивилизационных традиций в обществе и призвал к уважению как к правам и свободам верующих, так и к интересам людей, не относящихся к какой-либо религии.

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