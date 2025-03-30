Смертельное ДТП, приезд депутата Сергея Миронова и раннее половодье — итоги недели в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги минувшей недели, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

Половодье в регионе

Из-за тёплой погоды весенний паводок стартовал на две-три недели раньше обычного. Гидрологи фиксируют вскрытие льда на Верхней Оби, Томи, Ине и Карасуке, где уровень воды поднимается до 99 см в сутки.

Аэропорт Новосибирска временно закрывали из-за непогоды

В Новосибирске аэропорт Толмачево приостанавливал прием и отправку рейсов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов. С 18:05 до 19:01 (по мск) сигнал с метеодатчиков не поступал на контрольно-диспетчерский пункт. В этот период несколько рейсов направили на запасные аэродромы в Барнаул и Красноярск.

Смертельное ДТП в центре города

Поздно вечером 26 марта в Новосибирске на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта произошло серьезное ДТП с участием Hyundai Solaris и BMW X6 — водитель BMW проехал на красный сигнал светофора и врезался в правый бок Solaris. По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, в результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Позже стало известно, что один из пострадавших впал в кому.

28 марта суд арестовал виновного в смертельном ДТП — его отправили в СИЗО до 27 мая 2025 года.

Приезд депутата Сергея Миронова

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов прибыл в Новосибирск с рабочим визитом — он провел насыщенный день, включавший пресс-конференцию, встречи с учеными, посещение научных центров Академгородка, а также общение с многодетной семьей и губернатором региона Андреем Травниковым.