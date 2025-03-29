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вчера 22:29
общество

Пьяная езда на угнанном ВАЗе закончилась экстренным задержанием под Новосибирском

Фото: ГИБДД Новосибирск

Преступники пытались добраться из Железнодорожного района в Тогучин. Но их план не осуществился.

В конце марта, 28 числа, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили на трассе, соединяющей Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий, автомобиль ВАЗ-2107, из которого исходил отчетливый запах алкоголя от находившихся в нем двух молодых людей. При проверке выяснилось, что водитель не имел при себе документов, подтверждающих право на управление транспортным средством.

Выяснилось, что ранее в тот же день, находясь на улице 1905 года, эти же лица предприняли попытку угона автомобиля ВАЗ-2106, но не смогли завести двигатель.

Согласно заявлению пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, установлено, что ночью на улице 1905 года эти граждане пытались совершить кражу другого автомобиля ВАЗ-2106.

После безуспешных попыток завести транспортное средство, они решили украсть аккумулятор. После совершения угона они направились в Тогучинский район, где были задержаны сотрудниками ГИБДД. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.

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Дарья Лапина
Журналист

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