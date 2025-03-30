Ни одна компания не имеет права утилизировать упаковку в Новосибирской области

В Новосибирске некому утилизировать упаковку.

С 2025 года утилизировать упаковку в России могут только компании из специального реестра — в Новосибирской области таких предприятий нет.

Местным компаниям до 15 апреля 2025 года нужно отчитаться об утилизации упаковки за 2023-2024 годы или заплатить экологический сбор. В противном случае грозит штраф до 7 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч для юрлиц.

Известно, что в соседних регионах зарегистрированы переработчики: в Кемеровской области — 4, в Алтайском крае — 2, в Томской области — 1. Полученные от сбора средства планируется направить на развитие инфраструктуры переработки отходов. Об этом пишет портал infopro54 со ссылкой на слова замполпреда президента в СФО Владимира Головко.

Напомним, что в Новосибирске демонтировали незаконные конструкции