В Новосибирске завершено расследование гибели рабочего, который рухнул с 21 этажа

Трагедия произошла 19 декабря прошлого года, шансов на спасение не было.

Государственная инспекция труда закончила расследование несчастного случая, произошедшего в Новосибирске. 19 декабря 2024 года во время проведения работ по шлифовке швов в строящемся здании на Красном проспекте, сотрудник компании «Монолитстрой» упал с двадцать первого этажа и скончался на месте. По данным пресс-службы ведомства, основной причиной трагедии стало отсутствие защитных и сигнальных ограждений по периметру перекрытия, а также отсутствие знаков безопасности.

Кроме того, не были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности при проведении высотных работ. Материалы расследования переданы в следственные органы.

Также была проведена проверка в ООО НСК «Монолитстрой», в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения норм охраны труда. В результате проверки работодателю были выданы три предписания, в том числе о привлечении виновных лиц к ответственности и об отстранении от работы сотрудников, не прошедших обучение по охране труда. Также вынесено пять постановлений о наложении административных штрафов.

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