Новосибирский актер Прилучный и его бывшая жена Муцениеце спорят за сына

Судебные разбирательства продолжаются.

Актер теперь будет выплачивать на содержание сына Тимофея и дочери Мии сумму в размере 200 тысяч рублей. Именно такая договоренность была достигнута между бывшими супругами сразу после развода в 2020 году. Спустя три года Агата Муцениеце изменила свое решение и потребовала от Павла Прилучного выплачивать 30% от его доходов на содержание детей.

Актер не согласился с таким требованием. В особенности, учитывая, что сын проживает с ним. В настоящее время основные разногласия между Прилучным и Муцениеце касаются определения места жительства подростка. Недавно адвокат Павла Прилучного сообщила, что сын актера и Агаты Муцениеце прекратил общение с матерью.

Представитель актера, Оксана Даниелова, подчеркнула, что ни он, ни его нынешняя жена Зепюр Брутян не настраивают Тимофея против его родной матери. Более того, сын предпринимал попытки связаться с матерью, писал и звонил ей, но она ни разу не ответила. «Тимофей пытался наладить контакт с мамой».

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