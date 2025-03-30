Жителей Новосибирска накроет магнитная буря 30 марта

Всех метеозависимых предупреждают о возможных вспышках ярости и гнева, перепадах давления, аритмии.

В воскресенье, 30 марта, согласно предварительным данным ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, а магнитных бурь — всего 3%. Предполагается, что Кр-индекс в течение суток останется на достаточно низком уровне, около трех единиц.

Напомним, что метеозависимые люди более чувствительны. Магнитная буря может отразиться на их физическом и психологическом состоянии. Что касается здоровья – возможны перепады давления, аритмия. Если же говорить о психике, то не исключены приступы ярости, агрессии или напротив «расклеенное состояние», слезливость. Важно держать себя в руках, не поддаваться на провокации окружающих, сфокусироваться на внутреннем состоянии, гармонии.

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