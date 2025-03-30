Новосибирцы раскупают билеты за 10 тысяч рублей на концерт Чумакова после скандального интервью

Часть большая часть билетов уже распродана, часть еще предстоит продать.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук оказались в центре скандала после интервью со Светланой Бондарчук. Во время беседы певец часто перебивал свою жену и шутил неуместно. Это вызвало бурю негодования в сети: многие задавались вопросом, зачем так унижать супругу на публике. Критику не обошла стороной и Юлия — подписчики недоумевают, почему она позволяет мужу вести себя подобным образом.

Несмотря на все это, карьера артиста не пострадала. Он продолжает активно гастролировать по стране, и уже 3 апреля отыграет концерт в Новосибирске. Билеты стоят от 2,5 до 10 тысяч рублей, и значительная часть из них уже распродана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске потеплеет до +12 градусов.