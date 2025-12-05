82.76% -1.2
сегодня 20:20
общество

В Новосибирске отмечают 25-летие системы ТОС

Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске прошёл юбилейный День территориального общественного самоуправления, системе исполнилось 25 лет.

В городской мэрии напомнили, что первые 28 организаций ТОС были созданы четверть века назад, а сегодня в городе действует 159 объединений, охватывающих почти 90 процентов территории.

Мэр Максим Кудрявцев отметил, что участие жителей помогает реализовывать социальные проекты и формировать комфортную городскую среду. Работа с молодёжью названа одним из приоритетов развития системы.

Председатель ТОС «Северный» Татьяна Лисова рассказала о грантовом проекте по благоустройству двора, в рамках которого обновили дорожки и установили скамейки. По её словам, деятельность ТОС стала частью жизни местных сообществ и важным элементом развития города.

Игорь Кириченко
Журналист

