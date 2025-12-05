На биатлонном комплексе Новосибирска стартовал турнир памяти олимпийского чемпиона Виктора Маматова

На биатлонном комплексе в Новосибирске начались соревнования «Приз памяти олимпийского чемпиона Виктора Федоровича Маматова», одного из самых старейших турниров в регионе. В первых гонках для юношей и девушек до 18 лет новосибирские спортсмены завоевали пять медалей из шести возможных.

В турнире участвуют 169 биатлонистов из 13 регионов России и Казахстана, которые будут бороться за медали в рамках международных соревнований. Виктор Маматов, ставший первым олимпийским чемпионом Новосибирской области, вместе с Александром Тихоновым выиграл золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх 1968 года, а через четыре года повторил свой успех. После завершения спортивной карьеры в 1973 году он стал инициатором турниров для юных биатлонистов.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил важность сохранения традиций, связанных с именем Маматов: «В истории новосибирского биатлона подготовлены шесть олимпийских чемпионов. Вклад Виктора Фёдоровича в развитие этого спорта велик, и не случайно наша школа олимпийского резерва носит его имя. Для юных спортсменов престижно побеждать на этих соревнованиях, понимая, что они продолжают дело великих победителей».

Соревнования памяти Маматов традиционно открывают зимний сезон для юных биатлонистов и позволяют проверить их физическую подготовку после длительных тренировок. В отличие от Екатеринбурга, где аналогичные старты были отменены, новосибирский комплекс готов к проведению официальных гонок.

Турнир, который второй год подряд имеет международный статус, привлёк спортсменов из Казахстана, однако они не смогли занять призовые места в первых гонках. Все три награды у девушек достались воспитанницам новосибирской школы олимпийского резерва, а у юношей золото и серебро завоевали новосибирские биатлонисты, выступающие за другие регионы. В этом году наши спортсмены уже показали высокие результаты на осенних стартах первенства России и уверенно входят в зимний сезон. В рамках турнира запланированы восемь гонок для юношей и девушек в двух возрастных группах — 15-16 и 17-18 лет, которые завершатся 8 декабря.