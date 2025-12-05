Россияне сэкономили 1,2 миллиарда рублей при покупках через сайт объявлений

Россияне активно участвуют в декабрьской новогодней распродаже на платформе Авито.

Акция охватывает все категории товаров, включая одежду, аксессуары, технику и запчасти. Ей предшествовала ноябрьская распродажа «Хватамба», в ходе которой потребители купили товаров на сумму 11,4 миллиарда рублей, сэкономив в общей сложности 1,2 миллиарда рублей.

Наиболее популярными товарами стали одежда, обувь и аксессуары, которые составили 37% от всех продаж. Запчасти заняли 15%, а товары для хобби — 8%. Акция «Хватамба» проводится с 2024 года и доступна для продавцов с высоким рейтингом.

В распродаже участвуют около 10 миллионов товаров, включая новогодние предложения.

Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений на Авито, подчеркнула, что цель акции — предоставить покупателям возможность найти уникальные подарки по выгодным ценам. В рамках распродажи пользователи также могут найти новые автомобили LADA.