В Новосибирске арестовали восемь подозреваемых в крупном мошенничестве

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайства следствия и прокуратуры об аресте восьми человек, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Все они помещены под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Заключённые будут находиться в СИЗО до 3 февраля 2026 года. В отношении ещё трёх фигурантов того же дела суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения 6 декабря.

Прокуратура Новосибирской области продолжает осуществлять надзор за ходом расследования.