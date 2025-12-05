82.76% -1.2
сегодня 21:30
общество

В Новосибирске арестовали восемь подозреваемых в крупном мошенничестве

Фото: прокуратура Новосибирской области
Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайства следствия и прокуратуры об аресте восьми человек, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Все они помещены под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Заключённые будут находиться в СИЗО до 3 февраля 2026 года. В отношении ещё трёх фигурантов того же дела суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения 6 декабря.

Прокуратура Новосибирской области продолжает осуществлять надзор за ходом расследования.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
