В Новосибирске арестовали восемь подозреваемых в крупном мошенничестве

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайства следствия и прокуратуры об аресте восьми человек, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Все они помещены под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Заключённые будут находиться в СИЗО до 3 февраля 2026 года. В отношении ещё трёх фигурантов того же дела суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения 6 декабря.
Прокуратура Новосибирской области продолжает осуществлять надзор за ходом расследования.