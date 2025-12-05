Три человека погибли в аварии на трассе Р-255 под Новосибирском

На 91-м километре автодороги Р-255 в Мошковском районе Новосибирской области днём 5 декабря произошло тяжёлое ДТП.

По предварительным данным, около 15:45 водитель Toyota Avensis, направлявшийся из Новосибирска в сторону Кемерова, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением водителя 1976 года рождения.

В результате лобового удара погиб водитель легкового автомобиля. Также скончались его пассажиры — женщина 2003 года рождения и ребёнок 2023 года рождения. Ещё двоих детей, находившихся в машине, экстренно доставили в медицинское учреждение.

На месте продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, уточняются обстоятельства произошедшего.