сегодня
05 декабря, 19:30
пробки
5/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
сегодня 18:40
проиcшествия

Три человека погибли в аварии на трассе Р-255 под Новосибирском

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
На 91-м километре автодороги Р-255 в Мошковском районе Новосибирской области днём 5 декабря произошло тяжёлое ДТП.

По предварительным данным, около 15:45 водитель Toyota Avensis, направлявшийся из Новосибирска в сторону Кемерова, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением водителя 1976 года рождения.

В результате лобового удара погиб водитель легкового автомобиля. Также скончались его пассажиры — женщина 2003 года рождения и ребёнок 2023 года рождения. Ещё двоих детей, находившихся в машине, экстренно доставили в медицинское учреждение.

На месте продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, уточняются обстоятельства произошедшего.

Игорь Кириченко
Журналист

