В Новосибирске задержали 11 подозреваемых в краже 5,2 млн рублей у бойцов СВО

В Новосибирской области сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального управления ФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в хищении более 5,2 миллиона рублей у военнослужащих, направлявшихся в зону СВO.

Информацию подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с июля по октябрь 2025 года злоумышленники собирали сведения о гражданах, желавших заключить контракт с Минобороны, и под различными предлогами убеждали их передать банковские карты или оформить доверенности на доступ к счетам. Полученные средства присваивались себе.

В результате совместных мероприятий при поддержке Росгвардии подозреваемые были задержаны. В ходе обысков изъяты банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие доказательства. Следственное управление ГУ МВД по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.