В Новосибирске бывшего директора подрядчика «Спортивной» выпустили из СИЗО

Стало известно, что бывший руководитель новосибирской компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов покинул следственный изолятор.

Мера пресечения была изменена два дня назад, и фигуранта перевели под домашний арест. Так завершился почти год, который он провёл в СИЗО после декабрьского задержания 2024 года.

Арапова обвиняют в хищении свыше 130 миллионов рублей при исполнении госконтрактов, включая объекты программы «Чистая вода» и работы на федеральном центре вирусологии «Вектор» в Кольцово. Позже в деле появились новые эпизоды — следствие связывает его с нарушениями при строительстве станции «Спортивная» и капитальном ремонте Октябрьского моста. Управленцу вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Компания под его руководством курировала несколько значимых инфраструктурных проектов, однако большинство из них не были выполнены в срок, а предприятие оказалось в долговых разбирательствах. Осенью арбитраж распорядился продать имущество фирмы через торги.