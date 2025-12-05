82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 19:30
пробки
5/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 19:30
пробки
5/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
сегодня 19:00
общество

В Новосибирске бывшего директора подрядчика «Спортивной» выпустили из СИЗО

Фото: «СпецТрансСтрой»/официальный сайт
Подпишитесь на Telegram-канал

Стало известно, что бывший руководитель новосибирской компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов покинул следственный изолятор.

Мера пресечения была изменена два дня назад, и фигуранта перевели под домашний арест. Так завершился почти год, который он провёл в СИЗО после декабрьского задержания 2024 года.

Арапова обвиняют в хищении свыше 130 миллионов рублей при исполнении госконтрактов, включая объекты программы «Чистая вода» и работы на федеральном центре вирусологии «Вектор» в Кольцово. Позже в деле появились новые эпизоды — следствие связывает его с нарушениями при строительстве станции «Спортивная» и капитальном ремонте Октябрьского моста. Управленцу вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Компания под его руководством курировала несколько значимых инфраструктурных проектов, однако большинство из них не были выполнены в срок, а предприятие оказалось в долговых разбирательствах. Осенью арбитраж распорядился продать имущество фирмы через торги.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.