Банк России с 8 декабря отменяет лимиты на переводы за границу для граждан РФ

С 8 декабря 2025 года снимает ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и нерезидентов из дружественных стран. В регуляторе отметили, что решение принято на фоне стабильной ситуации на валютном рынке. Об этом Банк России сообщил на официальном сайте.

При этом с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года продолжат действовать следующие ограничения:

физические лица – нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, могут переводить за рубеж только средства в размере заработной платы;

для неработающих в России нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств переводы остаются под запретом. Исключение сделано для иностранных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.

Регулятор уточнил, что запреты не распространяются на операции иностранных инвесторов, которые вкладываются в российский финансовый рынок: они могут переводить деньги со счетов типа «Ин» за рубеж.

Кроме того, банки из недружественных стран смогут осуществлять рублёвые переводы через корреспондентские счета, открытые в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя находятся в зарубежных банках.