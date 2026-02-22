Бастрыкин взял на контроль дело о нападении в новосибирской маршрутке на школьника

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах уголовного дела о противоправных действиях в отношении 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале связи граждан с СК России.

Ранее в СМИ освещался инцидент, который произошел в феврале этого года. Водитель маршрутки попытался высадить ребёнка из салона из-за возникших проблем с оплатой проезда, применив при этом физическую силу.

По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области уже возбуждено уголовное дело.

Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СК РФ по Евгению Долгалеву представить доклад об установленных в ходе следствия обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что после обращения к Бастрыкину в Новосибирске повторно возбудили дело о травме из-за гололёда на остановке.