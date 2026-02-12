82.76% -1.2
вчера 22:00
общество

Председатель СК России Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании новосибирца

Фото: Сиб.фм / Следственный комитет России
После обращения к Бастрыкину в Новосибирске повторно возбудили дело о травме на остановке.

Житель Новосибирска, получивший серьёзные травмы после падения на неочищенной наледи возле остановки общественного транспорта в марте 2025 года, добился возобновления расследования.

По словам мужчины, из-за падения ему потребовалась операция. Он считает, что причиной случившегося стала ненадлежащая работа коммунальных служб. После его заявления было возбуждено уголовное дело, однако прокуратура Калининского района отменила соответствующее постановление, и производство прекратили. Попытки следствия обжаловать это решение результата не дали.

В дальнейшем пострадавший обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По его поручению уголовное дело возбудили повторно. Также глава СК потребовал представить доклад о ходе и итогах расследования.

Игорь Кириченко
Журналист

