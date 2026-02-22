82.76% -1.2
сегодня 05:37
общество

Опубликованы фото самых брутальных мужчин Новосибирска в феврале

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
В преддверии Дня защитника Отечества новосибирцы показали, что сила духа измеряется не словами, а поступками. В одном фоторепортаже собраны моменты с двух самых напряжённых спортивных площадок этих дней.

На первенстве Новосибирской области по боксу атмосфера была предельно собранной. В ринге — только точные удары, работа на пределе и полная концентрация. Каждый поединок превращался в проверку выносливости и характера.

Накануне по региону прошла «Лыжня России — 2026». Мороз, иней на ресницах и пар от дыхания сопровождали участников на дистанции. Тысячи жителей вышли на старт, чтобы испытать себя и дойти до финиша.

Как выглядит сибирский характер — в фоторепортаже «МК в Новосибирске».

Игорь Кириченко
Журналист

