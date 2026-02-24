Дочь Глюкозы певица Рэй сравнила Новосибирск с Нью-Йорком и Лондоном

Начинающая певица Рэй (Лидия Чистякова-Ионова), дочь популярной артистки Глюкозы, впервые побывала в Новосибирске и сравнила город с Нью-Йорком и Лондоном. Своими впечатлениями она поделилась в интервью изданию «Горсайт». Рассказываем, что увидела певица в сибирской столице и чем ее удивил местный сервис.

Рэй приехала в Новосибирск с концертом — осмотреть достопримечательности она не успела, но атмосфера города произвела на неё впечатление.

«Я сейчас смотрю и думаю: «Ну Нью-Йорк, ну Лондон». То есть город отлично сделан, понятно, что там слякоть, но сейчас везде слякоть. Место супер, мне нравится Север, нравится Сибирь, Новосибирск», — сказала Рэй.

При этом певицу удивили цены в новосибирском отеле. По ее словам, заказ еды в номер перед интервью обошелся ей в 900 рублей. «Здесь, в отеле, я поняла, что за все надо платить», — добавила она.

Рэй отметила, что, несмотря на то, что окружающие считают ее дочерью состоятельных родителей, она сама зарабатывает себе на жизнь. Выступать на сцене артистка начала еще в раннем детстве, но до сих пор не избавилась от страха перед публикой.

Певица призналась, что старается не реагировать на критику, хотя хейтеры регулярно обсуждают ее внешний вид и стиль одежды. Однажды Рэй отказалась от необычных нарядов и оделась «как все», но сразу же получила обратную реакцию: «Верните все как было». По настоянию отца артистка не ходит по городу одна.

