Комик из Новосибирска Сатир затеял драку на шоу и обманул жюри

На YouTube-канале ExileShow вышел выпуск шоу «Угадай миллионера» с участием уроженца Новосибирска Ильи Шабельникова, известного под псевдонимом Сатир. Комик сыграл предпринимателя, который «учит людей правильно мыслить», и устроил импровизированную потасовку с другим участником — жюри приняло все за чистую монету. Рассказываем, как новосибирец всех обманул.

По правилам шоу перед жюри выступают семь человек, среди которых только один — настоящий долларовый миллионер. Остальные придумывают истории о своем богатстве. Жюри задает вопросы, пытаясь вычислить настоящего миллионера, и после каждого этапа один участник покидает студию.

Соперники Сатира перевоплощались в разных персонажей: один представился владельцем сети фитнес-залов, другой заявил, что владеет несколькими фермами, третий назвался известным художником. Шабельников выбрал роль предпринимателя-коуча.

«Я никому ничего не продаю, я помогаю изменить отношение к жизни, отношение к деньгам и наконец перестать их бояться. Пока вы этого не сделаете, вы будете ныть, что у вас нет денег, а я делюсь знаниями о том, как их привлечь», — сказал Шабельников перед жюри.

Этот образ спровоцировал конфликт. Другой участник обвинил комика в обмане, и между ними завязалась драка. Позже выяснилось, что драка была чистой импровизацией, в которую поверили члены жюри.

«Хороший актер, мог бы работать в театре», — отметил один из членов жюри в адрес Сатира. Новосибирец дошел до второго тура.

В финале шоу Шабельников признался, что он профессиональный актёр, а его персонаж вдохновлён реальными людьми, которые учат других «правильно мыслить». Илья Шабельников окончил актёрский факультет Новосибирского государственного театрального института. Наибольшую популярность ему принесли пародии на известных личностей.

