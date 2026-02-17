В Новосибирске артист SHAMAN рассказал, что его хобби крепко спать

Накануне большого концерта в «Локомотив-Арене» певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в эксклюзивном интервью журналистам Сиб.фм рассказал, чем занимается в свободное время и как восстанавливает силы в условиях плотного гастрольного графика.

На вопрос о хобби и занятиях в редкие минуты отдыха артист дал неожиданный, но понятный каждому ответ.

«Я очень люблю спать крепко и подольше, потому что в плотном графике это необходимо. Нужно выспаться для того, чтобы восстановить силы», — признался SHAMAN.

Артист пояснил, что для жизни в «сумасшедшем режиме» концертов, перелётов и репетиций ему необходимо время, чтобы «зарядить внутренние аккумуляторы». Поэтому дома он ведёт себя иначе, чем на сцене.

«Соответственно, дома, когда ты находишься, как правило, малообщительный, как правило, замкнут в себе, в своем мирке. Ну, это просто как вот телефон: подключили на зарядку, поставил, он там стоит и заряжается себе... Примерно я так же себя чувствую», — с улыбкой сравнил певец.

Этот простой и образный ответ раскрывает другую сторону публичного артиста, который, как и любой человек, нуждается в восстановлении. Вместо шумных тусовок или активных увлечений его главное хобби в свободное время — качественный сон, который позволяет с новой энергией выходить к тысячам зрителей, в том числе и на сцене новосибирской «Локомотив-Арены».