сегодня
25 февраля, 01:24
пробки
0/10
погода
-30°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня
25 февраля, 01:24
пробки
0/10
погода
-30°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
вчера 23:25
общество

В Новосибирской области в январе цены на культурный досуг выросли на 14,06 процента

Фото: Сиб.фм / freepik.com
В Новосибирской области в январе 2026 года зафиксирован рост цен на культурные развлечения.

По сравнению с январём 2025-го показатель увеличился на 14,06%. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Центрального банка Российской Федерации.

Наиболее заметно выросла стоимость билетов в кинотеатры. Аналитики регулятора связывают это с насыщенным новогодним прокатом: на экраны вышло значительное число премьер, прежде всего семейных картин. В результате посещаемость кинозалов увеличилась на 49% к аналогичному периоду прошлого года.

В целом за месяц цены в регионе прибавили 1,6%. В январе продовольственные товары дорожали активнее, чем непродовольственный сегмент и услуги. При этом в годовом выражении наиболее ощутимый прирост продемонстрировали именно услуги, уточнили в ведомстве.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
