Алексеев день: что нужно делать 25 февраля, чтобы старые проблемы не вернулись

25 февраля православные верующие чтут память святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, — в народном календаре этот день известен как Алексей Рыбный. На Руси праздник сопровождался строгими запретами, обрядами и погодными приметами, по которым предсказывали весну и лето. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день и какие традиции с ним связаны.

Название «Алексей Рыбный» появилось благодаря наблюдениям крестьян: к этому дню начинал активно таять снег, а рыба — хорошо клевать. Главным блюдом на столе считались расстегаи — открытые пирожки, которые подавали к рыбному бульону и заливали им прямо во время трапезы. По поверьям, рыбные блюда сулили семье благополучие.

Крестьяне в этот день выносили на мороз посевной материал и пряжу. Считалось, что после «закалки» зерно даст лучший урожай, а нитки станут ровными и белыми.

Народный календарь устанавливал ряд запретов. Нельзя есть мясо, начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу. Под запретом в Алексеев день ссоры и обман, так как конфликт, начавшийся в этот день, затянется надолго. Не рекомендовалось надевать старые вещи с дырами и потертостями, иначе прошлые проблемы могут вернуться.

По погоде на Алексея Рыбного судили о ближайших месяцах. Мороз обещает теплый март, чирикающие воробьи — скорую оттепель, а иней на окнах по утрам — резкую перемену погоды. Туман предвещает дождливое лето, сильный ветер без инея — буран.

Сны в ночь на 25 февраля считались вещими. Светлые и спокойные сновидения предвещали удачу, а образы холода и препятствий предупреждали об осторожности. Именины 25 февраля отмечают Алексей, Антон, Евгений и Мария.

Ранее сообщалось, что Православная Церковь осудила новогодние желания россиян. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.