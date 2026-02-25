Новосибирцы смогут наблюдать за парадом планет 28 февраля

В последние дни зимы можно будет наблюдать редкое астрономическое явление. Как рассказали в Большом новосибирском планетарии, в конце февраля сложится уникальная конфигурация планет, которую принято называть парадом. На небе одновременно окажутся сразу шесть планет Солнечной системы.

Жители Новосибирской области смогут наблюдать Меркурий, Венеру, Сатурн, Нептун, Уран и Юпитер, которые выстроятся в одной области неба. Пик явления придется на 28 февраля, однако любоваться парадом планет можно будет на протяжении нескольких дней.

Специалисты планетария рекомендуют начинать наблюдения через полчаса или час после захода солнца. Важным условием станет удаленность от городской засветки – лучше всего выехать за пределы мегаполиса. Также следует позаботиться о том, чтобы западная часть горизонта не была перекрыта зданиями или деревьями, поскольку часть планет расположится довольно низко. Кроме того, Луна в эти дни будет почти полной, она добавит красоты общей картине, но может стать и препятствием для наблюдения менее ярких планет.