В Новосибирске опубликовали онлайн-карту АЗС с дешёвым топливом

Жители Новосибирска теперь могут легко найти самую выгодную заправку с помощью нового онлайн-сервиса. Возможности интерактивной карты изучил «БФМ-Новосибирск».

На ней отмечены все автозаправочные станции города – всего их 138. Сервис позволяет не только увидеть расположение АЗС, но и сравнить актуальные цены на топливо на конкретную дату.

Так, на 25 февраля, средняя стоимость наиболее популярного бензина Аи-92 в Новосибирске составляет 60 рублей 71 копейку за литр. Чуть дороже обойдется Аи-92 «плюс» – 61 рубль 60 копеек. Бензин марки Аи-95 в среднем продают по 64 рубля 80 копеек, а Аи-95 «плюс» – по 66 рублей 90 копеек. Аи-98 стоит в среднем обойдётся в 84 рубля 65 копеек, а Аи-100 – в 88 рублей 7 копеек.

Дизельное топливо на новосибирских заправках оценивается в 79 рублей 41 копейку за литр, а дизель класса «плюс» – в 79 рублей 94 копейки. Традиционно самым доступным видом топлива остается газ: его средняя цена составляет 27 рублей 34 копейки, а пропан – 28 рублей 2 копейки.

Ранее Сиб.фм писал о том, как снизить расход топлива в морозы и не переплачивать на заправке.