Роковая Масленица: все дети бывшей солистки "Вороваек" Яны Павловой погибли в один день

В последний день Масленицы 22 февраля в Оренбургской области произошла страшная трагедия – во время отдыха на свежем воздухе загадочным образом ушли из жизни оба ребенка Яны Павловой, известной как бывшая солистка «Вороваек».

22-летняя дочь артистки пошла кататься с горки на плюшке вместе со своим младшим братом. Для развлечения дети выбрали неудачное место – склон в районе природного памятника «Красное урочище» в селе Подгородняя Покровка.

По предварительным данным, дети пошли туда, где до них никто не катался. Желание быть первопроходцами на склоне имело фатальные последствия. В месте катания под мягким снегом скрывались крупные камни.

Предположительно, столкновение с ними и привело к получению травм, несовместимых с жизнью. Вечером тела брата и сестры нашли местные жители в глубоком овраге.

Похороны детей Павловой пройдут 25 февраля 2026 года в селе Подгородняя Покровка.

После инцидента прокуратура Оренбургской области начала проверку, цель которой – определить, насколько опасен склон и нужно ли установить на нём ограждение или предупреждающие знаки.

