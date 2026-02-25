82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 13:01
пробки
4/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 13:01
пробки
4/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 11:59
проиcшествия

Роковая Масленица: все дети бывшей солистки "Вороваек" Яны Павловой погибли в один день

Фото: опубликовано на Сиб.фм / взято из социальных сетей
Подпишитесь на Telegram-канал

В последний день Масленицы 22 февраля в Оренбургской области произошла страшная трагедия – во время отдыха на свежем воздухе загадочным образом ушли из жизни оба ребенка Яны Павловой, известной как бывшая солистка «Вороваек».

22-летняя дочь артистки пошла кататься с горки на плюшке вместе со своим младшим братом. Для развлечения дети выбрали неудачное место – склон в районе природного памятника «Красное урочище» в селе Подгородняя Покровка.

По предварительным данным, дети пошли туда, где до них никто не катался. Желание быть первопроходцами на склоне имело фатальные последствия. В месте катания под мягким снегом скрывались крупные камни.

Предположительно, столкновение с ними и привело к получению травм, несовместимых с жизнью. Вечером тела брата и сестры нашли местные жители в глубоком овраге.

Похороны детей Павловой пройдут 25 февраля 2026 года в селе Подгородняя Покровка.

После инцидента прокуратура Оренбургской области начала проверку, цель которой – определить, насколько опасен склон и нужно ли установить на нём ограждение или предупреждающие знаки.

Также в феврале умер архитектор, восстанавливавший храм Успения в Березовой роще.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.