сегодня 13:15
общество

В Новосибирске агроном Шубина посоветовала не выращивать рассаду рядом с комнатными цветами

Фото: Сиб.фм
Рассаду следует выращивать в отдельной комнате.

Сочетание выращивания домашних цветов и рассады может обернуться заражением вредителями. Об этом Сиб.фм рассказала агроном Людмила Шубина.

«Обычно рассада всегда изобилует какими-то вредителями. Как бы мы ни старались, все равно домашние цветы являются первоисточниками заражения рассады такими вредителями, как белокрылка, тля и клещ», — объяснила Шубина.

По её словам, контакт цветов и рассады лучше ограничить, а именно — разделить пространство в квартире.

«Желательно выращивать рассаду в одной комнате, а цветочки в другой. Если уже такой возможности нет, лучше отказаться от выращивания рассады и купить здоровую рассаду где-то в питомнике», — заявила Шубина.

Ранее Людмила Шубина объяснила, как правильно выращивать комнатные цветы на своём подоконнике.

Александра Моисеева
Журналист

