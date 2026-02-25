В Новосибирске агроном Шубина посоветовала не выращивать рассаду рядом с комнатными цветами

Рассаду следует выращивать в отдельной комнате.

Сочетание выращивания домашних цветов и рассады может обернуться заражением вредителями. Об этом Сиб.фм рассказала агроном Людмила Шубина.

«Обычно рассада всегда изобилует какими-то вредителями. Как бы мы ни старались, все равно домашние цветы являются первоисточниками заражения рассады такими вредителями, как белокрылка, тля и клещ», — объяснила Шубина.

По её словам, контакт цветов и рассады лучше ограничить, а именно — разделить пространство в квартире.

«Желательно выращивать рассаду в одной комнате, а цветочки в другой. Если уже такой возможности нет, лучше отказаться от выращивания рассады и купить здоровую рассаду где-то в питомнике», — заявила Шубина.

