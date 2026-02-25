В Новосибирске МЧС предупредило о сильном морозе -40 градусов

Главное управление МЧС по региону перевело подразделения в особый режим работы. Причина — резкое похолодание, которое накроет область в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах температура может опуститься до -40 градусов и ниже.

Спасатели направили экстренные предупреждения во все службы жизнеобеспечения и органы власти. В ведомстве предупреждают, что аномальные холода могут вызвать сбои в работе транспорта, энергообъектов и коммунальной инфраструктуры. Возрастают риски пожаров и обморожений.

Что советуют спасатели

На улице лучше появляться только в крайнем случае — и обязательно в многослойной одежде из натуральных тканей и обуви с нескользящей подошвой. Детей от прогулок стоит вообще оградить.

Тем, кто топит печи, рекомендуют делать это короткими периодами несколько раз в день и следить за состоянием дымоходов. Электрообогреватели нельзя ставить рядом с легковоспламеняющимися вещами, перегружать сеть и оставлять без присмотра.

Водителям советуют снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких манёвров. От дальних поездок лучше отказаться. Если всё же пришлось ехать, в машине должны быть тёплая одежда, запас еды, термос и заряженный телефон.