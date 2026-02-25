82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 14:47
пробки
4/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 14:47
пробки
4/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 12:50
общество

В Новосибирске МЧС предупредило о сильном морозе -40 градусов

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Главное управление МЧС по региону перевело подразделения в особый режим работы. Причина — резкое похолодание, которое накроет область в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах температура может опуститься до -40 градусов и ниже.

Спасатели направили экстренные предупреждения во все службы жизнеобеспечения и органы власти. В ведомстве предупреждают, что аномальные холода могут вызвать сбои в работе транспорта, энергообъектов и коммунальной инфраструктуры. Возрастают риски пожаров и обморожений.

Что советуют спасатели

На улице лучше появляться только в крайнем случае — и обязательно в многослойной одежде из натуральных тканей и обуви с нескользящей подошвой. Детей от прогулок стоит вообще оградить.

Тем, кто топит печи, рекомендуют делать это короткими периодами несколько раз в день и следить за состоянием дымоходов. Электрообогреватели нельзя ставить рядом с легковоспламеняющимися вещами, перегружать сеть и оставлять без присмотра.

Водителям советуют снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких манёвров. От дальних поездок лучше отказаться. Если всё же пришлось ехать, в машине должны быть тёплая одежда, запас еды, термос и заряженный телефон.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.