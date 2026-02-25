82.76% -1.2
сегодня 12:00
общество

В Новосибирской области резко упала заболеваемость гриппом — почти на 30% за неделю

Фото: Сиб.фм
На восьмой неделе 2025 года эпидемиологическая ситуация в регионе пошла на спад. Заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,1%, а гриппом — на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Сейчас среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии. Специалисты связывают это с сезонными факторами и напоминают о важности профилактики.

В ведомстве советуют регулярно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими. В общественных местах стоит соблюдать респираторную гигиену.

При первых признаках болезни не стоит заниматься самолечением — лучше сразу обратиться к врачу.

Кристина Уколова
Журналист

