Запрещённый в ЕС артист Ильдар Абдразаков попал в программу Транссибирского арт-фестиваля

Знаменитый российский оперный певец Ильдар Абдразаков выступит на XIII Транссибирском Арт-фестивале (12+), который пройдёт с 17 марта по 8 апреля.

Согласно программе фестиваля, открытие форума ознаменуется концертом, где на одной сцене встретятся суперзвезды мировой классической музыки. Художественный руководитель фестиваля, скрипач Вадим Репин, и бас Ильдар Абдразаков выступят вместе с ярчайшими представителями нового поколения исполнителей.

Напомним, что ранее директор Новосибирской филармонии и глава фракции ЛДПР в Заксобрании региона Анна Терешкова, в интервью с Сиб.фм отмечала, что Ильдар Абдразаков часто приезжает в Новосибирск. При этом она обратила внимание на недавний инцидент в Италии, где там пытались запретить выступление певца.

«И в Вероне вышли музыканты и зрители, которые хотели его послушать и купили на него билеты. Они вышли и устроили маленькую демонстрацию в поддержку Абдразакова», — сказала Терешкова.

