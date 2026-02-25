Турнир по русскому хоккею среди любителей прошёл в Новосибирске

В День защитника Отечества на стадионе «Заря» прошли соревнования памяти ветерана войны и труда Владимира Ульяновича Агафонова. Турнир поддержали депутаты Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский и Денис Чаховский (оба представляют депутатское объединение «Единая Россия»).

Традиция продолжается

Напомним, первый турнир памяти заслуженного тренера СССР и России Владимира Агафонова прошёл в 2024 году. В нём приняли участие шесть команд, в составе которых были только взрослые игроки. Организатором турнира выступает капитан команды «Заря» Вячеслав Глухих совместно с Сибирской Лигой любителей хоккея с мячом.

Для мальчишек Западного жилмассива Владимир Ульянович Агафонов был и остается легендой. К нему они приходили на стадион «Заря» для того чтобы постигать азы русского хоккея. И он же потом давал оперившимся юнцам путевку в команды, которые уже играли и побеждали в серьезных турнирах.

В Новосибирске хоккей с мячом любят не меньше хоккея с шайбой. Сама игра за счет большой площадки, мячика, игроков, на которых нет такой мощной защиты как в хоккее с шайбой, выглядит куда динамичнее. Играют в русский хоккей под открытым небом и болельщики у бэнди тоже закаленные. На стадион «Сибсельмаш» посмотреть на игры профессионалов они приходят в любую погоду. Турнир памяти Владимира Агафонова преданные этому виду спорта мужчины тоже не пропускают. К 10 утра, несмотря на крепкий мороз у кромки поля собралось немало людей, с увлечением следивших за перипетиями ледовых баталий, в которых приняли участие шесть любительских коллективов: «Заря», «Заря Ветераны», «Русь», «Дружба», «Победа» и «Ветерок». Игроки показали хороший уровень, создавали острые моменты, азартно шли на штурм ворот соперника и радовали зрителей голами. Обладателем кубка по итогам финальной игры стала команда «Ветерок».

Спорт – важный приоритет

Как отметил депутат горсовета Кирилл Покровский, для развития хоккея с мячом в Ленинском районе есть все необходимые условия. «У нас есть и спортивная наша замечательная школа «Заря», которая дала много чемпионов. Наша команда, в составе которой были особо талантливые ребята, становилась чемпионами мира среди юниоров. Естественно и наш турнир получил прописку именно на этой территории. В турнире играют ветераны хоккея с мячом от 1976-1977 годов рождения до 1985-1986 годов рождения. Все ребята известные мастера, в том числе и игроки той звездной команды-чемпиона, их имена известны любому, кто разбирается в этом виде спорта, — пояснил народный избранник.

Кирилл Покровский также подчеркнул, что депутаты считают одной из своих важных задач поддержку любительского спорта в Западном микрорайоне. «Для тех, кто уже ушел из большого спорта важно поддерживать связи, общаться с друг с другом, поддерживать спортивную форму играя в любительских турнирах. Поэтому вместе с коллегами депутатами Денисом Александровичем Чаховским, Денисом Александровичем Кулиничем мы приняли решение оказать поддержку турниру ветеранов по хоккею с мячом в память такого замечательного человека, наставника, спортсмена и ветерана Владимир Ульяновича Агафонова. Уже первые соревнования вызвали живой отклик. На игры пришли все: даже те, кого давно не видели с клюшкой и кто решился ради этого турнира снять с гвоздя свои коньки. Как и в любом соревновании, команда-победитель удостаивается памятного кубка и золотых медалей. Не остаются без подарков и другие участники состязаний. Также мы стараемся адресно и точено оказывать помощь тем спортсменам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Этот турнир помогает сохранять и культивировать традиции спорта, традиции хоккея с мячом, традиции «Зари» в нашем Ленинском района и в нашем городе», — уверен Кирилл Покровский.

Автор текста: Ольга Еренкова.