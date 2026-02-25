«Квадратные метры в условиях вызовов»: эксперты рассказали, что будет с ценами на жилье в Новосибирске в 2026 году

В рамках форума «Сибирская строительная неделя-2026», прошедшего в Экспоцентре, в студии BFM-Новосибирск состоялось видео-интервью с ведущими экспертами рынка. Обсуждение, посвященное новым реалиям и стратегиям выживания в сфере недвижимости, собрало внимание специалистов и потенциальных покупателей.

Участниками круглого стола стали Мария Выжимова, руководитель ипотечного центра Сибирского филиала ПАО «Банк ПСБ» и Денис Гузенко, коммерческий директор девелоперской компании «Брусника».

Итоги 2025 года: стабильность несмотря на вызовы

Разговор начался с подведения итогов ушедшего года, где эксперты отметили ключевые достижения Новосибирской области. По словам модератора Екатерины Кузнецовой, темпы строительства жилья сохранились на высоком уровне, близком к показателям 2024 года. Отклонение составило всего около 1,5%, что находится на грани статистической погрешности. Это позволяет говорить об отсутствии негативной динамики в отрасли.

Мария Выжимова подчеркнула устойчивость продаж: покрытие счетов в Новосибирске достигло 74%, что выше среднероссийского показателя в 70%.

«Это означает, что продажи состоялись, и отрасль чувствует себя устойчиво, хотя, возможно, не великолепно», — отметила она.

Прогнозы на 2026 год разнятся: некоторые аналитики предсказывают падение, другие видят неопределенность. Однако сибирские застройщики, по мнению Выжимовой, проявили дальновидность, начав снижать темпы еще в 2024 году, не дожидаясь кризисных сигналов.

Денис Гузенко, представляя «Бруснику» — одного из лидеров рынка Новосибирска и седьмого по объему строительства в России, — акцентировал внимание на сбалансированной политике компании.

«Мы не сталкиваемся с перепроизводством, как в других регионах с аналогичным населением, где объемы в 2–3 раза выше. Это создает оптимизм для 2026 года», — сказал он.

В отличие от Москвы или Санкт-Петербурга, сибирский рынок остается более предсказуемым, что позволяет девелоперам уверенно планировать развитие.

Масштабные проекты: от «Города-озера» к новым горизонтам

Переходя к конкретным примерам, эксперты обсудили запуск амбициозных проектов. Компания ввела в реализацию две новые площадки — на пересечении Фрунзе и Ипподромской и в Заельцовском районе, на пересечении ул. Лебедевского и Георгия Колонды, это помимо очередей в существующих локациях. Гузенко рассказал о «Городе-озере», старт которого можно отнести к достижениям 2025 года. Кроме рельефа с перепадом в 25 метров в границах застройки находится озеро – редкость для центра города. В 2025 году компания выполнила благоустройство и ландшафтный дизайна вокруг озера.

«Старт превысил ожидания. Первая очередь — полноценный квартал из нескольких секций, с планами на пять очередей», — пояснил Гузенко.

Акцент в мастер-плане подразумевает гармоничное сочетание архитектуры и природы. В Новосибирске такие инициативы, по словам спикера, помогают избежать переизбытка предложения и поддерживать баланс между строительством и сбытом.

Ипотечный рынок: изменения в семейной программе и стратегии банков

Не обошли стороной и ипотеку — ключевой драйвер рынка. Выжимова отметила, что с ноября 2025 по конец января 2026 года спрос на семейную ипотеку рос – люди старались успеть до ужесточения требований к выдаче льготной ипотеки, которые вступили в силу 1 февраля 2026 года. Согласно изменениям, теперь действует правило «одна семья — одна льготная ипотека», супруги при заключении ипотечного договора автоматически становятся созаемщиками.

«Это мoжeт пoвлиять нa дocтyпнocть льгoтнoй пpoгpaммы для ряда ceмeй и снизить спрос на ипотеку. Однако в целом такие меры помогут поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий и еще не пользовались программой ранее», — подчеркнула она.

Последние годы рынок живет при высокой ключевой ставке, что сказывается в первую очередь на рынке вторичного жилья. Тем не менее, 2026 год может принести положительные изменения: постепенное снижение ключевой ставки стимулирует спрос на новостройки по классическим программам.

«Клиенты уже преодолели психологический барьер по ставкам в 20%. Сейчас они ниже, и люди с большей готовностью подходят к покупкам», — отметила Выжимова.

Гузенко добавил, что застройщики надеются на отложенный спрос от тех, кто откладывал покупку из-за ставок:

«Понижение ключевой ставки — мощный импульс. Мы видим риски, но ожидаем поддержки от денежно-кредитной политики».

Тренды спроса: от больших квартир к доступности

Изменения в предпочтениях покупателей стали еще одной темой. Гузенко отметил сдвиг: если раньше средняя площадь реализованных квартир в Новосибирске составляла 68 кв. м, то в 2025-м она снизилась до 60 кв. м из-за покупательской способности. Однако компания фокусируется на семейном жилье:

«Мы создаем просторные, уникальные квартиры, несмотря на дополнительную нагрузку на маркетинг. Это сложнее, но соответствует ДНК бренда — жилье надолго».

Все типы квартир продаются: мелкие — в начале, крупные — ближе к сдаче. Выжимова подтвердила: в 2025 году у новосибирцев были популярны однокомнатные и евро-двушки по программе «Семейная ипотека», ограниченной 6 млн рублей. Основные покупатели — семьи с детьми (средний возраст заемщиков 30–40 лет). Классические программы привлекали пары постарше (36–46 лет), часто покупающие для себя либо для детей.

Прогнозы на 2026 год: когда и что покупать?

Гузенко посоветовал фокусироваться на проектах высокой стадии готовности:

«Сдачи под 1,5 года выгодны — они запущены по старым ценам. Новые очереди адаптированы под текущую себестоимость. У нас 8 локаций с сотнями планировок, от 280 вариантов в «Европейском береге». Выбор огромен, для разных сегментов — от молодых семей до инвесторов».

В целом, 2026 год обещает баланс: сибирский рынок, благодаря прозорливости застройщиков и банковской поддержке, готов к вызовам. Для покупателей — время возможностей.

Форум «Сибирская строительная неделя-2026» подтвердил: Новосибирск остается динамичным хабом, где стратегии выживания превращаются в рост.