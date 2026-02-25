В Новосибирске мужчина открыл стрельбу по женщинам в кафе

У стрелка нашли 14 патронов и 3 гильзы.

Ночью 22 февраля в кафе на проспекте Дзержинского в Новосибирске произошёл инцидент со стрельбой. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе Росгвардии.

43‑летний посетитель вступил в конфликт с двумя женщинами и открыл огонь из травматического пистолета. В результате произошедшего обе пострадавшие получили телесные повреждения.

Сигнал тревоги с охраняемого объекта поступил в дежурную часть, после чего на место оперативно выехал экипаж Дзержинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Там сотрудники незамедлительно обезоружили стрелка.

У подозреваемого изъяли травматический пистолет, 14 патронов и 3 гильзы. Оружие направили на экспертизу, а на стрелка завели дело о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами. Решением суда его заключили под стражу.

Ранее в Новосибирске сосед расстрелял семью и оставил двухлетнюю девочку сиротой.