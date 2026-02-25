В Новосибирске предупредили о взрывах автомобилей в сильные морозы

Автомобильный эксперт Илья Франк предупредил новосибирцев о риске взрыва машин в аномальные морозы, сообщает «БФМ-Новосибирск». По его словам, основная причина — скопление газов в топливной системе и под капотом при экстремально низких температурах. Рассказываем, какие факторы повышают опасность и как защитить свой автомобиль.

Франк выделил четыре основных фактора. Первый — проблемы с топливной системой: на морозе топливо густеет, а содержащаяся в нем вода замерзает и образует пробки. Это перегружает топливный насос и повышает давление в системе.

Второй фактор — аккумулятор. При запуске двигателя в мороз он испытывает повышенную нагрузку, что может привести к искрению. В сочетании со скопившимися газами это может спровоцировать взрыв.

Третий фактор — неисправная или старая проводка, которая тоже может стать источником искрения. Четвертый фактор — газобаллонное оборудование: газ значительно взрывоопаснее бензина, поэтому автомобили с ГБО находятся в зоне повышенного риска.

«Следить за состоянием автомобиля в мороз нужно еще внимательнее, чем в теплую погоду. Избежать серьезных проблем помогут регулярное техническое обслуживание, замена фильтров, диагностика топливной системы и электропроводки», — подчеркнул Франк.

Эксперт также дал практические рекомендации: заливать качественное зимнее топливо, прогревать машину перед поездкой в течение 10 минут и не пытаться завести двигатель больше трёх раз подряд — неудачные попытки перегружают аккумулятор и провоцируют искрение. По возможности оставляйте автомобиль в тёплом гараже, а при любых неисправностях топливной системы или проводки обращайтесь к специалистам.

Ранее новосибирцам рассказали, как сэкономить бензин в морозы. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.