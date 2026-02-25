Экс-замглавы Искитимского района Колотия будут судить из-за взятки в 200 тысяч рублей

По версии следствия, чиновник получил более 200 тысяч рублей взяток.

Бывшего заместителя главы администрации Искитимского района Новосибирской области по вопросам ЖКХ, энергетики, газификации, строительству, архитектуры и дорожного строительства Алексея Колотия подозревают в получении крупной взятки. По версии следствия, ему дали более 200 тысяч рублей для содействия в получении оплаты контракта.

С 6 июля 2021 года Алексей Колотий занимал пост заместителя главы администрации Искитимского района Новосибирской области, а с 2024 года – по вопросам ЖКХ, энергетики, газификации, строительству, архитектуры и дорожного строительства. 18 апреля 2025 года его задержали в связи с уголовным делом о получении взятки в крупном размере.

Следствие установило, что в августе 2022 года администрация Искитимского района заключила контракт с коммерческой организацией для ликвидации несанкционированной свалки на территории Быстровского сельсовета.

Когда работы завершили, заказчик не заплатил подрядчику из-за нарушений условий контракта и нехватки денег в бюджете. По мнению следствия, с октября по декабрь 2022 года, Алексей Колотий получил от директора компании более 200 тысяч рублей, который хотел получить помощь в том, чтобы добиться оплаты по муниципальному контракту.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Следствие собрало достаточно доказательств, теперь дело рассмотрит суд. Обвинение предъявлено по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного Кодекса – получение взятки в крупном размере.

