Новосибирский сенатор Карелин допустил скорое возвращение России на Олимпиаду

Сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион и Герой России Александр Карелин заявил, что у российских спортсменов появился реальный шанс в ближайшие годы вернуться на мировую арену. Об этом он сказал в беседе с СибФМ. Рассказываем, какие аргументы привел Карелин и почему он считает участие в Олимпийских играх обязательным даже в нынешних условиях.

По словам Карелина, российские спортсмены должны выступать на Олимпийских играх, несмотря на попытки «ослабить их психологически и морально». Сенатор привел в пример российского атлета, 23-летнего уроженца Петропавловска-Камчатского Никиту Филиппова, который принес России первую медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В дебютном для ски-альпинизма олимпийском турнире он стал серебряным призером в спринте, уступив лишь испанцу Ориолю Кардоне Колью.

«Он прошел полуфинал, потом финал. Прошел замечательно. Даже более маститые, титулованные спортсмены оступались на этих ступеньках. Он показывает очень наглядный пример — нужно участвовать», — сказал Карелин.

Он обратил внимание на реакцию зрителей на трибунах, которые, по его наблюдениям, поддерживали российского спортсмена. Карелин подчеркнул, что на международные соревнования должны ехать сильнейшие — те, кто прошел внутренний отбор и доказал свой уровень на национальных стартах.

Сенатор также отметил изменение тональности международного информационного пространства. По его оценке, риторика вокруг допуска российских спортсменов изменилась, и у России появились реальные перспективы полноценного возвращения в мировой спорт.

Отдельно Карелин затронул тему Паралимпийских игр, выразив надежду, что российские паралимпийцы смогут выступать под государственным флагом и с гимном России.

Александр Карелин представляет Новосибирскую область в Совете Федерации. На Олимпийских играх он завоевал три золотые медали по греко-римской борьбе (1988, 1992, 1996) и был удостоен звания Героя Российской Федерации.