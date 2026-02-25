Новосибирцам рассказали, будут ли забирать на СВО во время весеннего призыва с 1 апреля

Порядок и сроки отправки граждан к месту службы регулируются федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Конкретные даты зависят от призывной кампании и решений региональных комиссий. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Согласно указу Президента РФ Владимир Путин № 998 от 29 декабря 2025 года, в 2026 году планируется направить на военную службу 261 тысячу человек. Документ действует с 1 января и определяет общие параметры призыва, распределения и увольнения военнослужащих.

Весенний призыв в Новосибирске пройдет с 1 апреля по 15 июля 2026 года. Медицинские освидетельствования могут проводиться в течение года, однако отправка к месту службы осуществляется только в установленные законом сроки. Возраст призывников — от 18 до 30 лет включительно. Исключение составляют граждане, имеющие отсрочку или освобождение.

Помимо традиционных бумажных уведомлений применяются электронные повестки через портал госуслуг. Они дублируют основной способ оповещения. Неявка без уважительной причины может повлечь административный штраф от 10 до 30 тысяч рублей и временные ограничения, включая запрет на выезд за границу и ряд регистрационных действий.

Решение о призыве принимает призывная комиссия с учетом медицинских заключений и документов, подтверждающих право на отсрочку. Основания перечислены в статье 24 закона № 53-ФЗ и включают обучение, состояние здоровья, семейные обстоятельства и отдельные профессиональные категории, в том числе специалистов аккредитованных IT-компаний. Для оформления отсрочки необходимо подать заявление и подтверждающие документы в военный комиссариат.

Что касается участия в специальной военной операции, в Министерстве обороны РФ заявляют, что комплектование подразделений осуществляется на добровольной контрактной основе. Решений о новой мобилизации не объявлялось.

Специалисты рекомендуют призывникам заранее подготовить документы, пройти медицинские обследования и при необходимости проконсультироваться с юристами, чтобы избежать нарушений и недоразумений в ходе кампании.