Новосибирцы раскупают туры на 8 марта от 82 тысяч рублей за двоих: сравниваем страны

Календарь в 2026 году сложился удачно: 8 марта выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник 9 марта. Три праздничных дня подряд подтолкнули число бронирований на начало весны вверх на 56% по сравнению с 2025 годом. Рассказываем, куда летят сибиряки, сколько стоят туры и какие страны оказались самыми доступными.

Четверть российских туристов выбрали зарубежные поездки — доля таких бронирований выросла на 5 процентных пунктов за год. Суммарный спрос на Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индонезию и Египет увеличился на 78%. Аналитики связывают всплеск с выгодным курсом рубля и длинными выходными. Все вылеты доступны из аэропорта Толмачёво чартерными и регулярными рейсами.

Самые популярные направления из Новосибирска на 8 марта 2026 года

Главная перемена сезона — смена лидера рейтинга. Таиланд в 2025 году занимал первое место с долей 27% зарубежных бронирований, но в 2026-м опустился на третью строчку с 19%. Вперёд вышли Египет и ОАЭ.

Египет стал самым востребованным пляжным направлением. Средний чек по России снизился с 222 до 181 тысячи рублей — это сделало Красное море доступнее для широкой аудитории. По статистике туроператоров, 61% туристов летят в Египет парами, 27% — семьями с детьми. Хургада и Шарм-эш-Шейх принимают основной поток.

ОАЭ поднялись на второе место. Средний чек снизился с 243 до 232 тысяч рублей. Март считается одним из лучших месяцев для Дубая и Шарджи: температура воздуха держится на уровне +26—28°C без летнего зноя.

Таиланд подешевел со средних 268 до 246 тысяч рублей, но потерял лидерство из-за более выгодных цен конкурентов. Паттайя обходится дешевле Пхукета, разброс — от 159 до 350 тысяч рублей в зависимости от класса отеля.

Самые дешёвые туры из Новосибирска на 8 марта

Бюджетным чемпионом для новосибирцев остаётся Турция. Тур на 7–14 ночей с перелётом из Толмачёво и проживанием стоит от 81 625 рублей на двоих взрослых. Формат «всё включено» снимает расходы на питание и развлечения внутри отеля. Средняя цена по направлению — около 168 тысяч рублей.

Второе место по доступности занимают ОАЭ — от 90 269 рублей за 5 ночей. Горящие предложения от TEZ Tour на март стартуют от 110 012 рублей.

Египет из Новосибирска начинается от 117 744 рублей за 7–9 ночей. Отели 4–5 звёзд с системой «всё включено» укладываются в 180–260 тысяч рублей. Таиланд — от 129 920 рублей за 7–8 ночей.

Самые дорогие направления: Китай из Новосибирска на 8 марта

Дороже всего новосибирцам обойдётся Китай. Туры на Хайнань и в Пекин стартуют от 195 056 рублей за 7–11 ночей, на даты вокруг 8 марта — от 222 070 рублей за 7–14 ночей. При этом направление показывает рост бронирований. Преимущество для сибиряков — короткий перелёт по сравнению с вылетами из Москвы и Петербурга.