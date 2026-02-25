82.76% -1.2
сегодня 22:20
проиcшествия

В Новосибирске «Тойота» столкнулась с «Лексусом» на улице Петухова

Фото: Сиб.фм / ГАИ по Новосибирской области
В Новосибирске на улице Петухова 25 февраля произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей — Toyota Mark II и Lexus.

В результате столкновения Lexus отлетел в сугроб. На место быстро прибыли спасатели, медики и полиция, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ‑54 Black».

По информации пресс-службы МАСС, авария произошла у дома 162 по улице Петухова. Спасатели деблокировали пострадавшего с помощью ГАСИ и передали его бригаде скорой помощи. Также была обеспечена противопожарная безопасность и стабилизация автомобилей.

По данным Госавтоинспекции, всего пострадали три человека: водитель Lexus, а также водитель и пассажир Toyota. Все они доставлены в больницу.

Игорь Кириченко
Журналист

