сегодня
26 февраля, 00:34
пробки
0/10
погода
-30°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
вчера 22:48
общество

В Новосибирске миколог Жаринов раскритиковал новый закон о штрафах за редкие грибы

Фото: Сиб.фм / freepik.com
С 1 сентября в Новосибирской области вступят поправки в закон «Об охране окружающей среды», запрещающие сбор краснокнижных грибов для личного пользования.

Под охрану попадут около 30 редких видов, включая паутинник фиолетовый и трутовик лакированный. Нарушителям грозят штрафы: до 3 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч — для организаций.

Однако миколог Степан Жаринов в интервью БФМ-Новосибирск считает запрет практически нереализуемым. Он объясняет, что в поле без лаборатории почти невозможно отличить редкий гриб от обычного, а быстрая порча плодовых тел делает экспертизу некорректной. По его словам, сбор не вредит грибнице и даже способствует распространению спор.

«Запрещать собирать грибы ради их сохранения — всё равно что запрещать собирать яблоки, чтобы спасти яблоню», — отметил эксперт.

Он предложил вместо штрафов поощрять грибников, помогающих отслеживать редкие виды, и сосредоточить внимание на просвещении о смертельно опасных грибах, таких как бледная поганка и ложные опята.

0
Игорь Кириченко
Журналист

